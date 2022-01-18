Союзники по НАТО готові до подальших зустрічей із Росією щодо навчань і озброєння – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ запросив всіх членів Ради НАТО-Росія до подальших зустрічей із низки питань. Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 18 січня.

«Союзники по НАТО і Росія зустрічалися на Раді НАТО-Росія минулого тижня, і союзники НАТО готові зустрітися знову», – зазначив він.

За його словами, сьогодні він запросив учасників Ради НАТО-Росія до «серії зустрічей». Вони можуть стосуватися військової активності, в тому числі загроз, пов’язаних із космосом і кібербезпекою.

Читайте також: Держдепартамент США підтвердив візит Блінкена до Києва 19 січня

«Ми також готові продовжити обмін брифінгами щодо навчань і наших відповідних ядерних політик, і союзники готові обговорювати контроль над озброєннями, скорочення та непоширення зброї», – сказав генеральний секретар.

При цьому він повторив принцип, за яким кожна країна повинна сама обирати, чи вступати в НАТО, і закликав Росію до деескалації.

«Будь-яка подальша агресія дорого коштуватиме Москві», – застеріг Столтенберґ.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Читайте також: Британія надасть Україні нові «системи оборонного озброєння»

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на загрозу подальшої агресії Росії.