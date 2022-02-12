Голова уряду Литви заявила про «своєрідний підхід» країн у питанні постачання зброї Україні

Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила про «своєрідний підхід» окремих країн до передачі виготовленої ними зброї Україні. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи повідомлення про ймовірну заборону Ізраїлю країнам Балтії постачати їхню зброю Україні.

«Я можу сказати, що деякі країни мають своєрідний підхід до озброєння, яке виробляють у їхніх країнах. Я не буду називати, в яких саме, але все залежить від того, чи є договір, за яким необхідно отримати дозвіл на передачу озброєння, у такому випадку ми маємо поважати умови договору», – зазначила прем’єр-міністер.

За словами Шимоніте, причини цих країн не надавати зброю Україні невідомі: «Я не знаю причину. Я не хочу вдаватися до спекуляцій, але я знаю, що є велика кількість країн, які надали дозвіл на передачу свого військового обладнання. І нас радує, що ми отримали такий дозвіл від наших партнерів», – заявила Шимоніте.

3 лютого видання Breaking Defense повідомило, що Міноборони Ізраїлю начебто попередило Естонію, Латвію та Литву, що вони отримають відмову у випадку, якщо звернуться до Ізраїлю за дозволом передати Україні зброю. Видання з почиланням на власні джерела писало, що мова може йти про виготовлену в Ізраїлі зброю, зокрема ПТРК Spike, спільного виробництва Німеччини та Ізраїлю, яку країни Балтії отримали для власного захисту, і для передачі котрої третій стороні їм необхідний дозвіл країни-виробника.

Такий превентивний крок Міноборони Ізраїлю, на думку видання, може бути пов’язаний із необхідністю держави зберегти власні відносини із Кремлем.

Україна перебуває на передовій занепокоєння міжнародної спільноти питанням безпеки на європейському континенті з огляду на концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль вторгнення відкидає.