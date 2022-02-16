Сенатори США скептичні щодо заяв про відведення Росією частини військ і заявили, що Путіну не вдасться розколоти трансатлантичну єдність

Законодавці у США стежать за ситуацією на українських кордонах й активно коментують її в ефірі американських телеканалів та під час своїх виступів у Сенаті США.



«Ми – єдині тут, у Сенаті, щоб надіслати чітке повідомлення Путіну: ви не розколете Сенат, ви не розколете США і ви не розколете трансатлантичний альянс», – заявила сенаторка-демократка Джин Шагін під час засідання у Конгресі.

Вона висловила сподівання, що у ситуації, яка склалась, вдасться знайти «мирне рішення» й Путін «обере мир замість війни». При цьому вона зауважила, що «ми плануємо бути готовими». «Якщо Путін вирішить вдатись до подальшого вторгнення в Україну, він лише нас всіх об'єднає – демократів, республіканців, американців, весь трансатлантичний альянс, а також надішле сигнал про безпомилкову рішучість в його войовничості», – підкреслила Шагін.

Сенатор-республіканець Роб Портман також наголосив на двопартійній єдності: «Республіканці та демократи єдині у питанні захисту України в час цієї кризи. У нас є двопартійна підтримка у питанні запровадження широких санкцій та пакету підтримки України. До речі, ці санкції підірвуть російську економіку».

«Ми також погоджуємось допомогти Україны подальшою і дуже необхідною підтримкою, – додав Портман. – Наприклад, оборона проти кібератак, яких росіяни вже завдають, і ми вважаємо, що їх буде ще більше. Або атаки з дезінформації, які приходять з Росії… Звісно, ми погоджуємось надати Україні більше військової допомоги, щоб вони могли себе захистити».

Сенатор-демократ Марк Ворнер підкреслив: «Важливо, щоб Путін знав, що ще не пізно зробити крок назад від цього дурного (foolish – ред.) і нищівного курсу. І хоча деякі медіа повідомляють, що він може переміщувати сили, ми не бачимо чітких свідчень цього. У цьому випадку ми віритимемо тому, що росіяни роблять, а не тому, що кажуть деякі їхні лідери».

«Бо якщо Путін все ж вирішить здійснювати вторгнення, він спричинить трагедію не лише для України, а й для російського народу» й постраждають російські громадяни й економіка, підкреслив Ворнер. «Я хочу чітко заявити, що у випадку здійсненої без попередження незаконної атаки Путіна на Україну США будуть із народом України, Росія стане державою-вигнанцем (pariah nation, rogue state – ред.), легітимність режиму Путіна буде суттєво підірвано».

Американські законодавці також скептично поставились до повідомлень Кремля про часткове відведення сил від територій, що межують з Україною, повідомляє CNN.

«Думаю, це чудово, але знову-таки, Путіну не можна довіряти», – сказав сенатор-республіканець Томмі Табервіл.

«Все, що ми знаємо, це те, що це буде рішення пана Путіна. Невідомо, чи він дає нам побачити невеликий відступ, водночас будуючи інші плани, чи він намагається надіслати повідомлення, що він зацікавлений у переговорах, – додав сенатор-республіканець Майк Раундс. - Ми просто не знаємо. Що ми знаємо, так це те, що він зібрав величезну армію, що він дуже чітко дав зрозуміти, що хоче поступок або має намір вторгнутися».

Сенатор-республіканець Джош Гоулі назвав ситуацію «дуже серйозною» і такою, що перебуває «у критичній точці».

Натомість сенатор-демократ Річард Блументаль сказав, що розцінює повідомлення про повернення частини російських військовиків до місць їхньої постійної дислокації як позитивну новину. Він вважає, що «Володимир Путін розуміє повідомлення» й що «заходи зі стримування, схоже, працюють».

У вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія на власній території буде робити все, що вважає за необхідне, для забезпечення власної безпеки. Лавров також назвав «параноїдальними спекуляціями» заяви про можливість того, що російсько-білоруські навчання можуть стати частиною плану вторгнення в Україну.

Як повідомляється, Лавров також заявив, що буцімто у разі відмови Києва від вступу до НАТО, у Європі би відчули полегшення.

У статті використано матеріали CNN, ТАСС, «Интерфакс».