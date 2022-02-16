В Україні відзначають День єднання на тлі російської загрози

В Україні 16 лютого відзначають День єднання, встановлений указом президента два дні тому.

Напередодні уряд України затвердив план заходів із відзначення цього дня, який, серед іншого, передбачає підняття прапора на всіх адмінустановах, виконання о 10:00 державного гімну, підсвічування у вечірній час адмінбудинків кольорами прапора.

«День єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску», – сказав прем’єр Денис Шмигаль.

Також план заходів передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації «UAразом» для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації, прискорення процесу зі створення системи територіальної оборони, а також проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників і українських громад.

Президент України 14 лютого підписав указ, згідно з яким 16 лютого, яке кілька західних ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці називали ймовірною датою вторгнення Росії, проголошується Днем єднання.

Під час відеозвернення він заявив: «Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне-єдине європейське прагнення – ми хочемо свободи та готові її виборювати».

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Росія заперечує плани вторгнення. 14 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про готовність продовжити переговори із Заходом щодо так званих «гарантій безпеки» Росії і додав, що «шанси на домовленості є».

Про готовність Путіна продовжувати переговори в інтерв’ю CNN також заявив його речник Дмитро Пєсков. А Міноборони Росії 15 лютого заявило про повернення в місця дислокації частини своїх військ біля кордонів України. При цьому там додали, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

Натомість у Державному департаменті США у відповідь на заяви Москви наголосили на необхідності деескалації. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що Київ має побачити відведення військ, тоді повірить у деескалацію.

Президент США Джо Байден від час звернення ввечері 15 лютого заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак деескалації на українсько-російському кордоні.

«Міністр оборони Росії повідомив сьогодні про те, що деякі військові частини залишили свої позиції (поблизу українського кордону – ред.) і відходять до місць постійної дислокації. Насправді наші аналітики вказують, що російські збройні сили зберігають позиції, які загрожують Україні. 150 тисяч військових перебувають на території Росії та в Білорусі уздовж кордону України. Вторгнення, я вважаю, як і раніше, можливе, тому я запропонував усім американцям на території України залишити межі цієї країни. От чому ми тимчасово перевели своє посольство із Києва до Львова», – відзначив президент США.

Джо Байден повторив тезу про те, що нове вторгнення в Україну матиме руйнівні наслідки для самої Росії. Американський лідер наголосив, що його країна не хоче прямої конфронтації з Росією.