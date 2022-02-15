Зміна обстановки, «Tiger Team» та наміри Путіна: Україна в центрі уваги світових ЗМІ через пік російської загрози

Тетяна Забаштанська

15 лютого британський таблоїд The Sun, посилаючись на розвідку США, назвав нібито точний час нападу Росії на Україну - 3:00 за Києвом в середу, 16 лютого. Хоча цю інформацію не підтверджують інші джерела, день 16 лютого фігурував в західних ЗМІ і раніше. Напередодні цієї дати Україна не сходить зі шпальт світових видань – вони аналізують кроки Кремля і наводять свої дані про те, як до них готується світ і США. Радіо Свобода підготувало огляд публікацій про безпекову кризу в Європі через дії Росії щодо України.

У статті для The New York Times Антон Трояновський та Ендрю Е. Крамер оцінюючи останні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та президента України Володимира Зеленського, зазначають, що ситуація змінилася.

У коментарі Лаврова, щодо можливого дипломатичного вирішення конфлікту та заяві Президента Володимира Зеленського, під час прессконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, автори видання побачили можливість для деескалації ситуації.

«Тон діалогу навколо України змінився в понеділок, коли російський дипломат схвалив подальші переговори щодо врегулювання ситуації щодо протистояння із Заходом, а українські чиновники натякнули на поступки з метою запобігання війни, незважаючи на те, що російські військові кораблі зібралися біля узбережжя Чорного моря, а російські сухопутні війська готові завдати удару», – пише видання The New York Times.

В свою чергу The Washington Post розповідає про так звану «Tiger Team» чи «Команду левів» – чиновників із адміністрації Білого Дому, які працюють над планом того, як вони будуть реагувати на потенційні дії Росії: від кібератак та обмеженого втручання до повномасштабного вторгнення в Україну.

«Tiger Team» – це група експертів із різних галузей, які працюють над вирішенням пов'язаної із Україною кризи. Вона була створена після того, як представники Ради національної безпеки США минулого жовтня виявили тривожні ознаки масового нарощування російських військ на українському кордон.

Авторки статті Елен Накашіма та Ешлі Паркер повідомляють, що команда Білого дому провела два багатогодинні тренування з метою відтворити всі можливі сценарії розгортання подій. В результаті яких створили свого роду методичку, яка окреслює низку швидких потенційних відповідей, які розраховані на перші два тижні військових дій.

«Вам не потрібно знати, що вони збираються робити», – сказав на умовах анонімності член Ради національної безпеки США. – «Ви обираєте низку ймовірних сценаріїв і плануєте, спираючись на них, припускаючи, що будь-який із них може статися».

Накашіма та Паркар вважають, що ставки для адміністрації США сьогодні є занадто високими. Після важкого виведення військ з Афганістану на адміністрацію Байдена ліг додатковий тиск, відтак вони готуються, щоб уникнути сумних наслідків від російського вторгнення, яке може вилитись для України в тижні хаосу та кровопролиття.

Колишня аналітик ЦРУ Андреа Кендалл–Тейлор в коментарі виданню наголосила, що цього разу її вражає те, «скільки попереджень зміг дати Вашингтон». Вона додала, що «цього разу вони (ред. – високопосадовці у Вашингтоні) набагато більше підготовлені».

Британське видання The Guardian, цитуючи слова Міністерки закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, заявляє, що криза між Росією та Україною є «небезпечним моментом для всього світу».

«Великий ризик – це ймовірність вторгнення в Україну. Це завдало б величезної шкоди Росії та Україні і ще більше підірвало б стабільність у Європі», – заявила Трасс.

Проте міністерка розповіла про впевненість в тому, що Путін ще остаточно не вирішив чи буде він нападати на Україну і тому у нього ще є можливість «змінити своє рішення».

«На кордоні вишикувалася величезна кількість військ. Ми знаємо, що вони в бойовій готовності, але він все ще може змінити свою думку, і тому дипломатія зараз настільки важлива», – сказала вона.

В свою чергу Financial Times пише про те, як загроза нападу Росії на Україну вплинула на акції на світових фондових ринках. Видання повідомляє, що американські та європейські акції впали під час торгів у понеділок, оскільки інвестори були схвильовані «неминучою», як пише автор, атакою Росії на Україну.

Проблеми на фондову ринку почалися в неділю відразу після заяв радника Президента США з Нацбезпеки Джейка Саллівана про те, що Росія може атакувати Україну «в будь–який момент» та навіть «цього тижня до закінчення Олімпійських ігор».