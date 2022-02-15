Уряд затвердив план заходів із відзначення Дня єднання 16 лютого 2022 року, відповідно до указу президента, йдеться на урядовому порталі.

«День єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску», – сказав прем’єр Денис Шмигаль.

План заходів, серед іншого, передбачає 16 лютого підняття прапора на всіх адмінустановах, виконання о 10:00 державного гімну, підсвічування у вечірній час адмінбудинків кольорами прапора.

«Забезпечити з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії», – вказано у документі.

Також план заходів передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації «UAразом» для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації, прискорення процесу зі створення системи територіальної оборони, а також проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.

Президент України Володимир Зеленський напередодні підписав указ «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства», яким 16 лютого 2022 року проголошено Днем єднання українців.