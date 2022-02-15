На будівлі мерії Риги на знак підтримки встановили прапор України – посольство

14 лютого на будівлі мерії столиці Латвії Риги підняли прапор України, повідомило в фейсбуці посольство України у Латвії.

«На знак солідарності керівництва та жителів Риги з Україною, яка зараз протистоїть російській агресії, посол України в Латвії Олександр Міщенко разом з головою Ризького самоуправління Мартиньшсом Статісом та віцемером Риги Едвардсом Смілтенсом урочисто встановили прапор України на будівлі Ризької міської ради», – йдеться в повідомленні.

Дипломати вказали, що «латвійська сторона підтвердила незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що Україна не одна у своїй боротьбі за незалежність з російською агресією».

Прапор України та підсвітка в українських кольорах на будівлі мерії Риги будуть до 20 лютого.

У посольстві також повідомили, що було оголошено про початок тижня солідарності Риги з Україною, який передбачає комплекс заходів, що будуть проходити також до 20 лютого. Це зокрема молебень за загиблими на Донбасі українськими воїнами в головному Домському соборі Риги, відвідини мером Риги Ризької Української середньої школи, розгортання на центральній площі міста 30-метрового прапора України, проведення флешмобу #StandWithUkraine та зустрічі мера міста з українською громадою в рамках Дня пам’яті Героїв Небесної сотні, який проходитиме 20 лютого в приміщенні посольства України в Латвії.