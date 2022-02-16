Українських політиків закликали створити коаліцію «для досягнення національної згоди»

Учасники ініціативи «Першого грудня» закликали лідерів політичних спільнот України об’єднатися і «створити дієві політичні механізми (а ще краще – коаліційні структури) для досягнення національної згоди». Про це йдеться у зверненні ініціативи, оприлюдненому 16 лютого.

«Всі сили учасників такої коаліції мають бути спрямовані не на ревниве випинання своїх переваг і пропозицій, а на консолідацію суспільства довкола потреб безпеки й оборони України, нормального функціонування державних структур. Зокрема, звертаємося до шостого президента Володимира Зеленського і п’ятого президента Петра Порошенка припинити своє особисте протистояння, яке в очах світу є цілковито невиправданим. Конкурувати буде час тоді, коли відіб’ємо ворога. Інакше історія нам не простить», – йдеться в заяві.

Автори звернення наголошують, що при тому, що більша відповідальність за міжпартійну боротьбу лягає на чинне керівництво держави, «яке вважає допустимим боротися зі своїми опонентами навіть в умовах загрози для самого існування України», «і опозиція, і політична еліта загалом мають проявити розуміння, що напруга міжпартійної й міжособистісної ворожнечі є значно вищою, ніж це може дозволити собі суспільство в умовах граничних загроз».

За словами авторів звернення, антиукраїнські сили можуть скористатися ворожнечею серед українських політиків: «сценарії таких маніпуляцій всім очевидні».

Ініціативна група «Першого грудня» створена у 20-ту річницю референдуму про Незалежність України для формування, серед іншого, ідей з розвитку та реформування країни. До групи входять чільні представники національної інтелігенції, серед яких Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Росія заперечує плани вторгнення.