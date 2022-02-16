Головне на ранок: термінове звернення Байдена через російську загрозу, нова кібератака і День єднання в Україні

Президент США виступив з категоричною промовою на тлі агресії Росії, нові збої в роботі кількох офіційних сайтів через кібератаку і День єднання в Україні.

Звернення президента США до нації: що сказав Байден про російську загрозу Україні

Сполучені Штати не бачать ознак деескалації на українсько-російському кордоні, заявив 15 лютого президент США Джо Байден у своєму зверненні щодо безпекової кризи навколо України.

«Міністр оборони Росії повідомив сьогодні про те, що деякі військові частини залишили свої позиції (поблизу українського кордону – ред.) і відходять до місць постійної дислокації. Насправді наші аналітики вказують, що російські збройні сили зберігають позиції, які загрожують Україні. 150 тисяч військових перебувають на території Росії та в Білорусі уздовж кордону України. Вторгнення, я вважаю, як і раніше, можливе, тому я запропонував усім американцям на території України залишити межі цієї країни. От чому ми тимчасово перевели своє посольство із Києва до Львова», – відзначив президент США.

Джо Байден повторив тезу про те, що нове вторгнення в Україну матиме руйнівні наслідки для самої Росії. Американський лідер наголосив, що його країна не хоче прямої конфронтації з Росією.

Раніше 15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що в Північноатлантичному альянсі наразі не вбачають ознак деескалації з боку Російської Федерації поблизу українського кордону.

«Протягом минулих днів та тижнів ми бачили прямо протилежне – продовження військового нарощування із залученням більшої кількості військ, бойових груп та підрозділів підтримки, включаючи артилерію, протиповітряну оборону, ракети і велику кількість елементів забезпечення, що дозволяють Росії здійснити повномасштабне вторгнення в Україну взагалі без будь-якого часу на попередження. Ця картина поки не змінилася», - наголосив керівник НАТО.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.

Федоров: «Дія» відбила потужну кібератаку з чотирьох країн

Віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда «Дії» відбила атаку хакерів із чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії й Узбекистану.

«Приблизно о 20:00 (15 лютого – ред.), услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал «Дія», що було очікуваним. Початковий вектор – Росія і Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною», – написав Федоров у своєму телеграм-каналі ввечері 15 лютого.

Увечері 15 лютого про перебої в роботі офіційних сайтів через кібератаку повідомили Міністерство оборони, Збройні сили України. У кількох банках перестали працювати мобільні застосунки чи сайти фінансових установ. Зокрема, кібератаки зазнали «Приватбанк» і «Ощадбанк».

Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України (Держспецзвʼязку) повідомила ввечері 15 лютого про відновлення роботи частини ресурсів, на які раніше цього ж дня було здійснено кібератаку.

«Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних субʼєктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці», – йдеться в повідомленні.

У Європейському союзі після січневих кібератак на Україну заявляли, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель тоді сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.

Понад 15 мільйонів людей в Україні отримали дві дози вакцини від COVID-19 – МОЗ

В Україні від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 двома дозами вакцини щеплені понад 15 мільйонів людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я 16 лютого.

За добу 15 лютого загалом від COVID-19 вакцинували 65 805 людей.

«Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби отримали понад 15,6 мільйона людей, додаткову дозу отримали 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей.

У Криму мають оголосити вирок фрілансеру Радіо Свобода Єсипенку

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого має оголосити вирок у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

Напередодні російські прокурори в окупованому Криму запросили для журналіста 11 років позбавлення волі у справі про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою.

Адвокат Єсипенка Дмитро Дінзе заявив, що захист навів у дебатах усі аргументи на користь виправдального вироку. За словами адвоката, йшлося про порушення права на захист, відсутність підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності, знищення речових доказів за підсумками вибухотехнічної експертизи.

Єсипенко під час виступу з останнім словом у суді заявив, що вважає справу політичною.

«Чому? Тому що я журналіст українського видання і, швидше за все, співробітники ФСБ хотіли показати, наскільки неприйнятна свобода слова. Я вважаю, що погрози і тортури у XXI столітті неприйнятні. У 1937 році катували і розстріляли мого діда. Склалося враження, що у тих чекістів, які були тоді, – у них є онуки, правнуки, які роблять такі самі дії, як у 1937 році», – сказав він.

«Якщо вирок щодо мене буде не виправдальним, то я вважаю, що це вирок системі, бо в Криму править ФСБ», – додав він.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай закликав «негайно звільнити» Владислава Єсипенка.

«Владислава затримали без жодних підстав, жорстоко катували, щоб домогтися «визнання», зробленого для телебачення, і піддали фіктивному судовому процесу, який тривав вісім місяців. Владислав має бути негайно звільнений і йому мають дозволити возз’єднатися з дружиною і дочкою, які чекали на його повернення додому з березня минулого року», – йдеться у заяві Флая.

Російська влада звинувачує Владислава Єсипенка в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ Росії. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Міжнародна правозахисна організація зі штаб-квартирою у Стокгольмі Civil Rights Defenders (CRD) закликала до звільнення всіх цивільних журналістів у Криму, зокрема, Владислава Єсипенка.

В Україні відзначають День єднання на тлі російської загрози

В Україні 16 лютого відзначають День єднання, встановлений указом президента два дні тому.

Напередодні уряд України затвердив план заходів із відзначення цього дня, який, серед іншого, передбачає підняття прапора на всіх адмінустановах, виконання о 10:00 державного гімну, підсвічування у вечірній час адмінбудинків кольорами прапора.

«День єднання має консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску», – сказав прем’єр Денис Шмигаль.

Також план заходів передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації «UAразом» для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації, прискорення процесу зі створення системи територіальної оборони, а також проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників і українських громад.

Президент України 14 лютого підписав указ, згідно з яким 16 лютого, яке кілька західних ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці називали ймовірною датою вторгнення Росії, проголошується Днем єднання.