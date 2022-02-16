Понад 15 мільйонів людей в Україні отримали дві дози вакцини від COVID-19 – МОЗ

В Україні від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 двома дозами вакцини щеплені понад 15 мільйонів людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я 16 лютого.

За добу 15 лютого загалом від COVID-19 вакцинували 65 805 людей.

«Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби отримали понад 15,6 мільйона людей, додаткову дозу отримали 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей.