В Україні виявили 31 513 нових випадків COVID-19

В Україні за добу 15 лютого виявили 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 2 872 дітей і 992 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 3 640 людей, 27 684 – одужали, 310 людей померли. Протягом доби зробили понад 141 тисячу тестувань.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Києві – 4378.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,6 мільйона людей, 103 565 – померли.