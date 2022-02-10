«Ковідна тисяча»: як «єПідтримка» вплинула на бізнес?

Як витрачають «ковідну тисячу» жителі Приазов'я? Чи допомагає програма «єПідтримка» місцевому бізнесу? Чи мотивує «ковідна тисяча» громадян проходити повний курс вакцинації? Ці теми обговорювали в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

15 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень. За словами президента, програма «єПідтримка» спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 та підтримку тих секторів економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень.

Володимир Зеленський повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень. За словами президента, програма «єПідтримка» спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 та підтримку тих секторів економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень. Витратити 1000 гривень можна на купівлю книжок, квитки у кіно чи театр, похід до музею чи картинної галереї, а також на абонемент до спортклубу, квитки на потяг чи літак в межах України. Також українці, старші за 60 років, із 24 січня можуть витратити «ковідну тисячу» на придбання ліків.

«Згідно з даними урядового порталу, станом на 31 січня 2021 року з початку запуску програми на картки українців перераховано 7 млрд 350 млн грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили», – зазначив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

Найпопулярнішими за видами витрат стали:

книжкові магазини – вони отримали 705 млн грн;

кінотеатри – 488 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;

спорт – 222 млн грн;

ліки – 88 млн грн. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Гроші на ліки: як пенсіонери витрачають «ковідну тисячу»?

Книжковий бум

За словами власниці книгарні з Херсону Ганни Лісової, місцеві жителі почали помітно більше витрачати на купівлю книжок: «19 грудня розпочалася програма, тоді дуже багато людей звернулися до наших магазинів, щоб її витратити».



Спершу попитом користувалася подарункова література, адже програма почала діяти у передсвятковий період, зазначила Лісова.

Коли свята пройшли, люди почали звертати увагу на психологічну, мотиваційну, художню літературу

«Це і «Вінні Пух», і підліткові читання, і енциклопедії. Дуже швидко закінчилися подарункові видання «Гаррі Поттера». Коли свята пройшли, люди почали звертати увагу на психологічну, мотиваційну, художню літературу. У лютому бачимо, що люди почали купувати і навчальну літературу», – поділилася спостереження власниця книгарні.



«єПідримка» стала мотивацією для книгарні встановити платіжну систему і в онлайн-магазині, завдяки цьому книжки можуть замовляти жителі сільської місцевості. Лісова також певна, що таке стимулювання може позитивно вплинути на звичку українців читати та купувати книжки.



«Завдяки цій програмі ми побачили у себе в магазині нові обличчя – тих людей, які жодного разу не були у книжкових магазинах», – розповіла вона в ефірі програми.



На її думку, «ці гроші людям легше витрачати, ніж зароблені».

Попит на спорт та «конкуренція бізнесів» у Маріуполі

На думку начальника відділу організації первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я Маріупольської міської ради Євгена Бєкасова, «ковідна тисяча» спонукає українців вакцинуватися.



«Наразі ми спостерігаємо активну вакцинацію людей віком від 60 років. Дійсно, це мотивує людей», – каже він.



За його словами, наразі вакциновано близько 37% населення міста.



«Ковідна тисяча» також стала мотивацією для багатьох маріупольців піти до спортивної зали.

Ця тисяча спонукала багатьох піти в спортивний зал. Сподіваюся, і без неї вони надалі продовжать туди ходити

«Ми бачимо більший попит на спортивні послуги. Ця тисяча спонукала багатьох піти в спортивний зал. Сподіваюся, і без неї вони надалі продовжать туди ходити. Займайтеся спортом, чи є у вас тисяча, чи немає», – наголосив начальник управління молоді і спорту Маріупольської міської ради Олексій Казанцев.



Він зазначив, що власники спортивних об’єктів максимально оперативно зробили так, щоб у них можна було використати цю тисячу: «Почалася певна конкуренція серед підприємців за людей, які хочуть її витратити».

Люди «відкрили для себе театр»

Із задоволенням бачу людей, які не знають, що таке партер, амфітеатр і де знаходяться вбиральня або буфет

«Ми вже багато років працюємо зі збитковими аншлагами. Херсонці люблять і відвідують театр. Збільшилася кількість людей, які раніше ніколи не відвідували його. Це мене тішить. Із задоволенням бачу людей, які не знають, що таке партер, амфітеатр і де знаходяться вбиральня або буфет», – розповів генеральний директор Херсонського обласного театру імені Миколи Куліша Олександр Книга.



Він вважає «єПідтримку» «геніальною ідеєю», бо вона дала поштовх певним галузям. «Приблизно вісім тисяч квитків ми продали, починаючи з нового року через карту «єПідтримки».



«Вона («ковідна тисяча» – ред.) підштовхує нашу галузь розвиватися, і суспільство буде збагачуватися від того, що ходитиме в театр, кіно та на спортивні майданчики», – додав Книга.

Хто постраждав, але залишився без підтримки?

Ефективність програми «єПідтримка» для українського бізнесу директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський оцінює позитивно.



На його думку, хоч галузі обрані достатньо об’єктивно, але не всі бізнеси, що постраждали через пандемію, отримали належну підтримку від держави.

Сильно постраждали маленькі кав’ярні, деякі взагалі закрилися

«Дуже сильно постраждали маленькі кав’ярні, деякі взагалі закрилися. Проте їх ця програма не стосувалася. Ресторанний бізнес також не отримав належної підтримки. Постраждали і торговельні центри, але, враховуючи їхню прибутковість, навряд чи варто здійснювати їх підтримку, бо рівень рентабельності достатньо високий», – аналізує він.

Експерт вважає, що програма має бути обмежена в часі, однак технологічні рішення, які були реалізовані в рамках програми, можуть бути використані і надалі.

«Якщо ми будемо говорити про озвучену продуктову карту, то так можна буде надавати цільову соціальну допомогу малозабезпеченим громадянам. Такі рішення треба використовувати і надалі як аспект підтримки державою громадян», – підсумував Несходовський.