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Новини | Коронавірус

Уряд збільшив з 4 до 9 місяців термін використання «1000 грн за вакцинацію»

На сьогодні програмою «єПідтримка» скористалися понад 8,2 млн громадян

Кабінет міністрів збільшив з чотирьох до дев’яти місяців термін використання однієї тисячі гривень, які отримують українці за два щеплення від COVID-19 за програмою «єПідтримка». Відповідну постанову уряд схвалив на засіданні у середу.

Згідно з пояснювальною запискою, йдеться про «збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також терміну використання допомоги з чотирьох до дев’яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки».

На сьогодні програмою «єПідтримка» скористалися понад 8,2 млн громадян. Відповідно до умов програми ,1000 грн можуть отримати всі громадяни України від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

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