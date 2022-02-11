Локдауну через «омікрон» в Україні не буде – МОЗ

В Україні не оголошуватимуть локдаун через більш заразний штам коронавірусу «омікрон», повідомила 10 лютого пресслужба Міністерства охорони здоров’я з посиланням на слова очільника відомства Віктора Ляшка.

«Зростає кількість випадків, але не госпіталізацій. Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає «червону» зону», – заявив Ляшко.

За його словами, наразі, за наявності достатньої кількості вакцини проти коронавірусної інфекції, говорити про локдаун по всій країні недоречно. Тому, додав Ляшко, як тільки в країні рівень вакцинації досягне 70%, можна буде «забути і про адаптивний карантин».

Станом на 11 лютого у «червоній» зоні перебувають п’ять областей України: Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська, Хмельницька і Луганська.

8 лютого Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні зараз «дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу» через COVID-19. 10 лютого голова МОЗ заявив, що Україна перебуває на піку захворюваності цієї хвилі COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,4 мільйона людей, 102 167 – померли.