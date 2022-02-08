Ляшко: в Україні зараз «дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу»

За інформацією Центру громадського здоров’я України, протягом минулого тижня на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 413 тисяч людей, із них 40% – діти віком до 17 років, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Також вже було виявлено випадки інфікування вірусами грипу. Ці дані свідчать про те, що наразі в Україні триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме тому потрібно дотримуватися всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на COVID-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим. Окрім того, є ризик одночасно захворіти на COVID-19 і грип», – сказав міністр під час брифінгу 8 лютого.

За даними МОЗ, обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності і мати тривалі наслідки для здоров’я.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,3 мільйона людей, 101 647 – померли.