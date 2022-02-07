Коронавірус: МОЗ очікує зростання добової захворюваності до 60 тисяч людей протягом двох тижнів

Приріст нових зареєстрованих хворих на COVID-19 може зрости протягом найближчих двох тижнів. Такий прогноз озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 7 лютого.

За його словами, в Україні приріст нових виявлених хворих за останні сім днів склав 44%, і це перший з останніх чотирьох тижнів, коли кількість випадків за тиждень не подвоювалася.

«Відповідно до наших прогнозів, ці найближчі два тижні ця цифра ще може зрости до 60 тисяч осіб на добу. Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже чотири тижні поспіль, на наступному, п’ятому тижні, також очікується зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. А вже з сьомого тижня 2022-го захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися та знижуватися», – сказав міністр.

Він додав, що протягом минулого тижня кількість нових випадків зросла найбільше в Запорізькій області – на 109%. Водночас, спершу від початку захворюваності в 2022 році, зареєстроване зниження тижневої кількості хворих в одній області – Івано-Франківській, де вона знизилася на 20%.

Ляшко пояснив збільшення кількості хворих поширенням варіанту «омікрон» в Україні. Водночас він вказав на останній звіт американських Центрів контролю над захворюваннями, за яким хвиля «омікрону» призводить в середньому до дев’яти смертей на 1 тисячу захворювання. При цьому під час поширення варіанту «дельта», а висновками дослідників, помирали близько 13 з 1 тисячі хворих.

Міністр також розповів про наявність ліжок для хворих на COVID-19.

Читайте також: МОЗ: в Україні від COVID-19 минулої доби вакцинували менш як 19 тисяч людей

«Станом на зараз виділено 71 630 ковідних ліжок, із них 96% забезпечені киснем. Зараз у лікарнях перебуває 27 217 хворих на COVID-19, це на 3 тисячі більше, ніж було на початку минулого тижня… Завдяки вакцинації при 40 тисячах хворих на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих, тобто лише кожен 10 виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого. Завантаженість ліжок з киснем становить 40,9%», – сказав він.

Ляшко додав, що для дітей наразі наявні 5 282 ліжок, з них зайняті 2 595.

В Україні за добу 6 лютого виявили 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,3 мільйона людей, 101 392 – померли.