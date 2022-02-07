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Новини | Коронавірус

МОЗ: в Україні від COVID-19 минулої доби вакцинували менш як 19 тисяч людей

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей

За добу 6 лютого в Україні від COVID-19 вакцинували 18 626 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримала 5 741 людина, другу дозу – 8 028 людей, додаткову дозу отримали 86 людей, бустерну дозу – 4 771 людина», – йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – майже 14,8 мільйона, додаткову дозу – 20 332 людини, бустерну дозу – понад 459 тисяч людей.

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