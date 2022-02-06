Вакцинація від COVID-19: в Україні зробили понад 450 тисяч бустерів – МОЗ

В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили 454 459 бустерних щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Всього першою дозою в Україні вакциновані понад 15,4 мільйона людей, двома дозами – 14,7 мільйона, отримали додаткову дозу – 20 246 людей.

Минулої доби 5 лютого, за даними МОЗ, в Україні зробили 34 305 щеплень.

У міністерстві наголошують, що вакцинація є єдиним ефективним способом захистити себе від коронавірусної хвороби, зокрема, в умовах нової хвилі, що триває в Україні.