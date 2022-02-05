В Австрії запрацював закон про обов’язкову вакцинацію від COVID-19

В Австрії, першій серед країн Європи, 5 лютого набув чинності закон про обов’язкову вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19. Раніше схвалений парламентом закон підписали президент країни і канцлер.

Обов’язкова вакцинація стосуватиметься всіх жителів віком від 18 років без протипоказань до щеплення. Влада планує 15 лютого розіслати листи всім нещепленим із закликом вакцинуватися протягом місяця. За відмову передбачено штраф у розмірі до 3600 євро.

Ті, хто перехворів на COVID-19, зможуть отримати відстрочку від вакцинації на 180 днів із моменту позитивного тесту.

В Австрії, за останніми даними, повністю вакциновані 69 відсотків населення.

У всьому світі фіксується різке зростання захворюваності на COVID-19. Насамперед це пов’язано з поширенням нового штаму коронавірусу «омікрон». Лікарі кажуть, що він заразніший і може обходити імунний захист навіть у щеплених. Але вакцинація, як стверджують медики, є основним способом боротьби з пандемією.