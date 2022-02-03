У МОЗ назвали 9 областей, які можуть опинитися в «червоній» зоні

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розгляне питання щодо можливого переведення ще дев’яти областей України до «червоної» зони через поширення COVID-19.

Міністр повідомив про це під час засідання комітету парламенту з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування 2 лютого.

«Зараз дві області перебувають у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. Також Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська, Хмельницька, тобто ще дев’ять областей, найближчим часом будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС. Будемо дивитися, яке ми рішення ухвалюємо з приводу введення чи невведення «червоного» рівня епіднебезпеки з урахуванням завантаженості ліжок для госпіталізації», – сказав Ляшко.

За словами голови МОЗ, буде врахована завантаженість ліжок, як для дорослих, так і для дітей, зважаючи на зростання захворюваності серед них.

Напередодні головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що до «червоної» зони через стрімке поширення коронавірусної хвороби найближчим часом можуть потрапити шість областей України.

«Нова хвиля COVID-19 набирає обертів, а кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає. Лише за минулу добу діагностували понад 35 тисяч випадків COVID-19. Незабаром на «червоний» рівень епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська і Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація», – заявив Кузін.

Водночас, за його словами, дані свідчать про менше число шпиталізацій, ніж під час попередніх хвиль.

«Та розслаблятися не варто, адже пікові показники захворюваності, за нашими прогнозами, припадуть на середину лютого. Незабаром штам «омікрон» витіснить варіант коронавірусу «дельта». Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до восьми тижнів поширення нового варіанту», – заявив головний санлікар.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 4 мільйони людей, померли понад 100,5 тисяч.

Станом на 2 лютого в «червоній» зоні перебувають дві області: Івано-Франківська і Рівненська.