Уряд розширив програму «єПідтримка» на підлітків

Кабінет міністрів України розширив державну програму «єПідтримка» з виплати однієї тисячі гривень вакцинованим на підлітків віком від 14 років. Відповідну постанову уряд підтримав на засіданні 2 лютого.

Крім того, Кабмін розширив перелік витрат, на які ці кошти можуть бути витрачені.

За даними МОЗ, від 7 лютого кошти «єПідтримки» можна буде витратити на:

освітні послуги;

дитячі позашкільні гуртки;

перебування в літньому/спортивному дитячому таборі;

спортивні товари (ковзани, лижі, туристичне приладдя тощо);

канцтовари;

шкільне приладдя.

Раніше кошти програми можна було витратити лише на книжки, послуги у сфері культури, спорту чи пасажирських перевезень.

Від 24 січня люди, старші за 60 років, можуть використовувати тисячу гривень, наданих державою в межах програми «єПідтримка», на купівлю ліків.

19 грудня 2021 року офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу «єПідтримка», обравши банк для виплати. Після цього залишається чекати зарахування грошей.

Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів.

Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.