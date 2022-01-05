Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» повідомила про додаткові майже 2 тисячі місць зі Львова на післяріздвяний період

У новорічно-різдвяний період подорожі залізницею обрали понад мільйон українців

«Укрзалізниця» повідомила, що через надвисокий попит на квитки зі Львова у період 8-9 січня та за рахунок звільнення службових броней з 16:00 5 січня додає у продаж понад 1800 квитків зі Львова у найбільш популярних напрямках.

«Ці квитки будуть доступні на сайті booking.uz.gov.ua та в офіційному чат-боті Укрзалізниці... Квитки також можна оплатити карткою «єПідтримка» будь-якого банку», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, у новорічно-різдвяний період подорожі залізницею обрали понад мільйон українців, найпопулярнішими напрямками стали Львів, Харків, Ужгород та Херсон.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG