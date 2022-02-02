У МОЗ назвали області, які можуть перейти в «червону» зону

До «червоної» зони через стрімке поширення коронавірусної хвороби найближчим часом можуть потрапити ще шість областей України, повідомив на брифінгу 2 лютого заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Нова хвиля COVID-19 набирає обертів, а кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає. Лише за минулу добу діагностували понад 35 тисяч випадків COVID-19. Незабаром на «червоний» рівень епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська і Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація», – заявив Кузін.

Водночас, за його словами, дані свідчать про менше число шпиталізацій, ніж під час попередніх хвиль.

«Та розслаблятися не варто, адже пікові показники захворюваності, за нашими прогнозами, припадуть на середину лютого. Незабаром штам «омікрон» витіснить варіант коронавірусу «дельта». Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до восьми тижнів поширення нового варіанту», – заявив головний санлікар.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 4 мільйони людей, померли понад 100,5 тисяч.

Станом на 2 лютого в «червоній» зоні перебувають дві області: Івано-Франківська і Рівненська.