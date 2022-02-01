Коронавірус: Данія стала першою країною ЄС, яка скасувала всі обмеження

Данія 1 лютого стала першою країною Європейського союзу, яка скасувала всі коронавірусні обмеження, незважаючи на рекордну кількість випадків, спричинених надзвичайно заразним, але більш м’яким штамом «омікрон».

Скандинавська країна знову відмовляється від масок, COVID-паспортів і обмеженого часу роботи барів і ресторанів після першого експерименту зі зняттям усіх обмежень у вересні-листопаді.

Нічні клуби також відкриються 1 лютого, у приміщеннях допускається необмежена кількість людей.

На кордонах країни залишаються лише деякі обмеження для невакцинованих мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до Шенгенської зони.

Послаблення обмежень відбувається незважаючи на те, що Данія повідомляє про 40 000 – 50 000 нових випадків зараження на день (майже один відсоток від 5,8 мільйона жителів країни).

Понад 60 відсотків данців отримали третю дозу вакцини – на місяць раніше за встановлений органами охорони здоров’я розклад – у порівнянні з середнім показником по ЄС трохи менше від 45 відсотків.

Включаючи тих, хто нещодавно перехворів на COVID-19, за оцінками органів охорони здоров’я Данії, 80 відсотків населення захищені від тяжких форм захворювання.

Стратегія влади Данії користується широкою внутрішньою підтримкою. Згідно з опитуванням, опублікованим 31 січня щоденною газетою Politiken, 64 відсотки данців заявили, що вірять у політику уряду щодо COVID-19.

Маючи нижчі рівні шпиталізації, ніж у попередніх хвилях, кілька європейських країн, включаючи Францію, Ірландію і Велику Британію, оголосили про скасування або значне зниження своїх обмежень, незважаючи на рекордні чи дуже високі числа нових випадків.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з січня 2020 року 73 відсотки населення Європи хоча б раз хворіли на COVID-19.