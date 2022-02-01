За час пандемії в Україні 3 медиків загинули в пожежах, пов’язаних із використанням кисню – МОЗ

Протягом пандемії коронавірусної хвороби в Україні сталося три пожежі в лікарнях, призначених для хворих на COVID-19, через використання кисню, повідомляє Міністерство охорони здоров’я на запит Радіо Свобода.

«За весь час від початку пандемії коронавірусної хвороби було зафіксовано три пожежі у закладах охорони здоров’я, пов’язаних із використанням кисню для надання допомоги хворим на COVID-19. Внаслідок нещасних випадків загинуло три медики та один медик був травмований», – йдеться у відповіді.

У МОЗ не уточнюють кількість загиблих та постраждалих пацієнтів у ході цих пожеж.

Станом на 30 січня 2022 року у лікарнях від COVID-19 лікувалися 21 119 хворих, ще 2 899 перебували там із підозрою на коронавірус. У тому числі у лікарнях 1 773 хворих на COVID-19 дітей, 507 – із підозрою.

«Для стаціонарного лікування таких пацієнтів задіяні всі наявні ресурси для забезпечення доступу у закладах охорони здоров’я до кисневої терапії. Міністерство охорони здоров’я тримає постійний зв’язок із місцевою та обласною владою як балансоутримувачами медичних закладів стосовно дотримання правил протипожежної безпеки при поводженні з медичними газами», – повідомляє директорка директорату медичних послуг Олександра Машкевич.

Зокрема, 26 січня МОЗ провело нараду щодо правил поводження з медичним киснем у лікарнях за присутності керівників профільних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, а також підпорядкованих їм лікарень. Як повідомили в МОЗ, «особлива увага приділялася питанню протипожежної безпеки при поводженні з медичними газами в закладах охорони здоров’я».

«Керівникам робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в областях та міста Києва спільно з керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та міста Києва державних адміністрацій було надано розпорядження забезпечити щоденний контроль за наявними залишками медичних газів в закладах охорони здоров’я, які визначенні для госпіталізації хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», – зазначають у міністерстві.

Крім того, місцеве керівництво отримало доручення інвентаризувати наявність у регіонах ємностей, придатних для зберігання медичних газів. Керівники «ковідних» лікарень мають забезпечити «перевірку технічного стану та за необхідності провести технічне обслуговування систем киснепостачання та джерел альтернативного електропостачання закладів охорони здоров’я», а також навчання охорони праці та пожежної безпеки персоналу, який працює з системами киснепостачання.

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У МОЗ також вказують на те, що перевірки лікарень здійснювала також Державна служба з надзвичайних ситуацій.

28 грудня 2021 року в палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні сталася пожежа. Як повідомли у ДСНС – за попередніми даними, один зі співробітників закладу поставив заупокійну свічку у палаті з перенасиченим киснем повітрям. Жертвами пожежі стали четверо людей, троє постраждали.

Після цього Міністерство охорони здоров’я повідомило, що разим з рятувальниками ініціює навчання та консультаційну підтримку медзакладам щодо роботи з киснем.