Прокуратура передала до суду справу щодо пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя

Запорізька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього головного лікаря та завгоспа Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні, де внаслідок надзвичайної ситуації у лютому загинули лікарка та три пацієнти, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Їм висунули обвинувачення за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) та 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

3 лютого у Запорізькій обласній інфекційній лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє пацієнток та лікарка-анестезіолог.

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Як повідомляє пресслужба прокуратури, «в одній із палат-боксів відділення анестезіології та інтенсивної терапії Обласної інфекційної клінічної лікарні, де проходять лікування хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19, через накопичення кисню з об’ємною концентрацією виникло загоряння».

За даними досудового слідства, до трагедії «призвели грубі порушення та недотримання вимог чинного законодавства щодо пожежної безпеки та правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, які були допущені колишнім головним лікарем зазначеної медустанови, а також службовою особою лікарні, відповідальною за техногенний та протипожежний стан».

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У липні минулого Запорізька обласна рада ухвалила рішення про звільнення керівника Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні Володимира Шинкаренка.

У листопаді йому повідомили про підозру у справі щодо пожежі в лікарні. Ще лютому 2021 року підозру було також повідомлено завідувачу господарсько-обслуговуючого персоналу лікарні.