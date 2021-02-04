Чи відкриється правда про пожежу в лікарні Запоріжжя, яку визнали найкращим підприємством країни?

5 лютого в Запоріжжі оголошене днем трауру. В Запорізькій обласній інфекційній лікарні, де лежали важкохворі з COVID-19, сталася пожежа, яка забрала життя чотирьох людей. Одна з загиблих – лікарка, якій було всього 26 років. Чому так сталося в лікарні, яка лише місяць тому отримала національну нагороду найкращого підприємства країни, і що стало причиною трагедії? Про це розбираємося далі.

Ольга Глива, лікар-анестезіолог, не повернулася зі свого чергування додому 4 лютого.

Вона закінчила Запорізький державний медичний університет на відмінно – із відзнакою, закінчила інтернатуру в минулому році.

«Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Ольга Сергіївна сповна виконала свою місію на цій Землі – до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів», – так про загибель лікарки пишуть на сторінці університету, який вона завершила.

Радіо Свобода зв’язалося із колегою загиблої, старостою і одногрупницею по інтернатурі Лілією Давигорою.

«Вона була щирою і працьовитою, завжди хотіла стати анестезіологом. Життєрадісна, завжди на позитиві і сумлінна», – згадує Давигора.

В день пожежі Ольга була на добовому чергуванні, зазначає колега, в її обов’язки входило лікування хворих, які лежать в реанімації, а також надання допомоги в екстрених випадках, якщо з’являється негативна динаміка. Тобто вона цілодобово моніторила апарати та координувати медперсонал.

Загиблим пацієнткам було 91, 76 і 64 роки, вони перебували в реанімації відділення для хворих на COVID-19 під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом, написала генпрокурор Ірина Венедиктова. зазначено, що за фактом пожежі розпочали кримінальне провадження.

Що сталося?

Пожежа сталася на першому поверсі реанімації обласної інфекційної лікарні в Запоріжжі. Гаситти пожежу приїхали 16 машин ДСНС та 60 рятувальників, повідомив голови Запорізької ОДА Олександр Старух.

Загорання, за словами обласного керівництва, сталося в одній з палат, площа склала 20 метрів квадратних. Пожежу загасили швидко, так само швидко евакуювали людей, втім, не всіх змогли врятувати.

«Люди, які лежали на першому поверсі, вони були в реанімації, тобто підключені до апаратів ШВЛ. Пожежники виносили їх на руках і за допомогою «груш», не з апаратами», – пояснив голова Олександр Старух.

Конкретно про причини пожежі поки ніхто не говорить, посилаються на розслідування, яке наразі триває. Втім, вже є інформація від представників влади, що загорілося саме обладнання. І це, за словами посадовців, не концентратор, а кисневий апарат.

«Стався практично вибух, достатньо швидке розповсюдження вогню і майже не було можливості врятувати цих людей», – сказав на брифінгу у Запоріжжі міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Про те, що загорання сталося від обладнання, говорили на засіданні комісії і представники ДСНС, і директор лікарні.

А от що призвело до цього загорання, має з’ясувати слідство.

Раніше, на засіданні комісії голова Запорізької ОДА Олександр Старух заявляв, що головною версією є порушення правил протипожежної безпеки, повідомляє видання «061».

«Так, саме в цьому приміщенні протипожежної сигналізації не було… В нас це проблема системна. В нас десятки закладів із публічним доступом позбавлені дієвої системи протипожежного інформування. Слідство встановить всі обставини. Власне, загорання виникло, коли встановлювали апарат штучної вентиляції легень. Це не кисневий концентратор, а саме система, яка накачує повітря», – розповів Олександр Старух.

В ДСНС на тому ж засіданні, за даними видання «061», підтвердили, що протипожежної сигналізації дійсно не було, але вогнегасники були в наявності і використовувалися. Лікарні давали термін на встановлення сигналізації за приписом до 25 листопада 2020 року, але цього так і не було зроблено.

Цієї версії не звучало від міністра Максима Степанова, він також зазначив, що там стояло «нове сучасне обладнання, киснева магістраль була зроблена в квітні».

Наразі на всі лікарні чекають перевірки, зазначив міністр охорони здоров’я, хоча він кілька разів наголосив, що доручення від уряду перевірити всі кисневі системи в Україні було ще два місяці тому.

Найкращі в країні

За іронією долі, рівно місяць тому саме ця лікарня – КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради – була визнана найкращим підприємством в Україні в рубриці «Медицина». Про це є окрема новина на сайті Запорізької обласної ради.

Національний диплом і звання найкращого підприємства України в галузі «Медицина» лікарня отримала першою в області, за офіційним повідомленням.

«Під гучні оплески колег перший заступник голови Запорізької обласної ради Людмила Любім вручила директору КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради Володимиру Шинкаренку Орден «Лідер України» за досягнення лідерських позицій в управлінні підприємством та вагомий особистий внесок у суспільно-економічний розвиток України», – мовиться у привітанні.

Ну і в кінці нагадування, що на базі обласної клінічної лікарні ведеться робота із забезпечення системою постачання кисню для надання невідкладних медичних заходів хворим на коронавірусну хворобу.

25 січня президент Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України» директорові комунального некомерційного підприємства «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради Володимиру Шинкаренку.

Чи відчувають лікарі небезпеку?

Це вже не перша трагедія в лікарні за останній час, де жертвами стають пацієнти реанімації.

27 листопада протягом 40-45 хвилин не було електропостачання в реанімаційному відділенні Жовківської лікарні, де троє пацієнтів були на апаратах штучної вентиляції легень. Після того, як електропостачання відновили, двоє важкохворих померли. Попередньо, кажуть представники комісії, через дихальну недостатність.

Раніше про небезпечні варіанти роботи із киснем повідомляла лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко.

З огляду на те, що міністр Максим Степанов повідомив, що доручення уряду перевірити безпечність всіх кисневих систем було ще кілька місяців тому, Радіо Свобода поцікавилося, чи відчуває вона безпеку при роботі з киснем.

«Як і від початку пандемії, досі абсолютно немає жодних заходів безпеки. Оці прикручені пляшки, які я показувала, це називається зволожувач кисню або апарат Боброва, він мав би ще мати манометр, на якому видно, під яким тиском подається кисень. Вони мали б бути взагалі або з надміцного пластику, або скляні. В нас в інфекційному відділенні вони скляні і настільки неякісні… Вони мають клапан і він відкривається. Ніколи в житті ще не бачили інструкції по цих зволожувачах, вони приходять до нас вже розпаковані. Певно вони розраховані на нижчий потік кисню, а нашим пацієнтам потрібен більший обсяг чистого кисню. Ми вже різними методами: чи дротиками прикручуємо, чи пластирем зверху заліплюємо, бо постійно відбувається витік цього кисню в бокс пацієнта. Крім того, що ми пристосовуємо, монтуємо цей апарат власними силами, бо рідко коли хтось з інженерів туди заходить, бо це червона зона і власноруч доводиться це робити для того, щоб врятувати людині життя», – пояснює лікарка в коментарі Радіо Свобода.

Перевірок жодних Ольга Кобевко не пам’ятає. Більше того, сама направляла голові Чернівецької ОДА листа із викладеними проблемами щодо кисневих систем у палатах інтенсивної терапії, але реакції не отримала.

«Взагалі з киснем мають працювати люди, які пройшли певний інструктаж. В нас техніка роботи з киснем базується на тому, що ми пам’ятаємо від навчання в студентські роки та на тому, що зараз вичитуємо. Я завжди інструктувалася у працівників реанімації, тому що вони постійно працюють із апаратурою кисневою. Вся ініціатива залежала тільки від лікарів», – зазначає лікарка.

Проблема в тому, що звіти керівників не відповідають реальним умовам у лікарнях, наголошує Ольга Кобевко.

«Потрібно підняти всі звіти керівників, які вони подавали на рахунок протипожежної безпеки і роботи з киснем. А після того має бути покарання. Тоді може щось зрушиться в кращу сторону. І не будуть переважати звіти, а буде переважати практика», – резюмує вона.

Станом на сьогодні перший поверх Запорізької обласної інфекційної лікарні евакуювали, а пацієнтів розподілили по інших лікарнях Запоріжжя.

Двоє постраждалих від опіків та отруєння димом медиків теж перебувають у лікарні.

Родинам загиблих пообіцяли виплатити по 50 тисяч гривень допомоги від області.