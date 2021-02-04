Пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі: 4 людини загинули

Четверо людей загинули під час пожежі в обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя, ще двоє людей постраждали, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла пізно ввечері 3 лютого на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу.

Вісьмох людей врятували. За даними ДСНС, загасили вогонь після півночі. Про те, що стало причиною займання – не повідомляють.

У Запорізькій ОДА повідомили, що серед загиблих – лікар і троє пацієнтів лікарні.

На момент інциденту в медичному закладі перебувало 29 хворих, в тому числі 10 – у реанімації, йдеться в повідомленні.

В ОДА повідомили про створення комісії, яка має з’ясувати причини трагедії.

Найближчим часом також планують перевірити всі лікарні області, що приймають хворих на COVID-19, на предмет пожежної безпеки.

21 січня в незареєстрованому будинку для літніх людей у Харкові виникла пожежа, внаслідок якої загинули 15 людей.