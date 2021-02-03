Верховна Рада збільшила штрафи за порушення пожежної безпеки

Верховна Рада посилила відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж. За відповідний законопроєкт в другому читанні проголосували 315 народних депутатів.

Проти виступили чотири народних депутати від «Опозиційної платформи – За життя», 38 не голосували. В грудні минулого року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні 324 голосами.

Читайте також: Пожежа в «Епіцентрі» на Миколаївщині: гасіння триває, ймовірний палій затриманий

Зміни до закону передбачають підвищення, наприклад, за порушення правил експлуатації електричних станцій і мереж – до 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 200-300 мінімумів для посадовців (зараз вона становить від одного до п’яти мінімумів для громадян, до 10 – для посадовців).

Порушення встановлених законом правил пожежної безпеки, яке зараз карається від 0,5 до семи мінімумів для громадян та від двох до 10 для посадовців, після набуття законом чинності коштуватиме 100-200 і 200-300 мінімумів відповідно.

Читайте також: У Харкові помер чоловік, якого врятували під час пожежі в будинку для літніх людей

Крім того, документ дозволяє посадовцям «органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку» – тобто Державної служби з надзвичайних ситуацій – складати протоколи про адміністративні правопорушення.

У 2020 році в Україні сталося кілька масштабних лісових пожеж, які призвели, поміж іншого, і до людських жертв. У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за підпал сухої трави.