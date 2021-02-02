Пожежа в «Епіцентрі» на Миколаївщині: гасіння триває, ймовірний палій затриманий

Гасіння пожежі, яка охопила майже весь торговельний центр «Епіцентр» у місті Первомайську Миколаївської області триває, ймовірний палій затриманий, повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій і поліція області. Дані про потерпілих у різних джерелах відрізняються.

За даними ДСНС, пожежу вдалося локалізувати, коли вона охопила близько 4 тисяч квадратних метрів із загалом 5,5 тисяч квадратних метрів площі будівлі; станом на 16.20 далі спостерігалися окремі локальні осередки горіння всередині будівлі.

До гасіння від ДСНС і інших служб залучено 191 працівника і 35 одиниць техніки, мовиться в повідомленні.

За цією інформацією, жертв і потерпілих немає.

Тим часом агентство «Інтерфакс-Україна» цитує неназване «джерело в правоохоронних органах», яке повідомило про двох потерпілих унаслідок пожежі.

Поліція Миколаївської області, зі свого боку, інформує, що потерпіли дві людини, охоронець і ще один працівник торговельного центру, – які намагалися затримати палія, що мав у руках сокиру, і зазнали ударів цією сокирою, але викликана поліція затримала його.

За цим повідомленням, 37-річний чоловік розлив займисті рідини в відділі лако-фарбових товарів і підпалив приміщення, а після спроби зупинити його кинувся втікати. Як кажуть у поліції, чоловік уже притягався до кримінальної відповідальності раніше. Його доставили до Первомайського управління поліції.

Слідчі почали кримінальне провадження за статтями про «умисне знищення або пошкодження майна» і про «замах на вбивство». Максимальним покаранням у разі доведення вини може бути й довічне позбавлення волі, кажуть у поліції.

Тим часом мережа торговельних центрів «Епіцентр» заявляє, що при умисному підпалі в Первомайську був і другий зловмисник, але він зник, його розшукують правоохоронці. За цим повідомленням, був поранений один працівник центру.

Поліція Миколаївщини, зі свого боку, заявляє: наразі інформація про те, що затриманий мав спільника, не знаходить підтвердження. Поліцейські з’ясовують мотиви скоєння і перевіряють усі ймовірні версії вчиненого злочину.

Про пожежу в цьому торговельному центрі стало відомо раніше 2 лютого.