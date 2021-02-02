Пожежу в «Епіцентрі» на Миколаївщині ліквідовано – ДСНС

Пожежу у будівельному супермаркеті «Епіцентр» у місті Первомайськ на Миколаївщині ліквідовано. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«О 18:30 пожежу ТЦ «Епіцентр К» на вул. Федора Достоєвського у м. Первомайськ на площі 4000 кв. м ліквідовано. Тривають роботи з розбору будівельних конструкцій та гасіння окремих осередків тління», – мовиться у повідомленні.

Пожежа у торговельному центрі спалахнула близько 13:00 2 лютого.

У поліції повідомили, що внаслідок пожежі постраждали дві людини, охоронець і ще один працівник торговельного центру, – які намагалися затримати палія, що мав у руках сокиру, і зазнали ударів цією сокирою, але викликана поліція затримала його.

За цим повідомленням, 37-річний чоловік розлив займисті рідини в відділі лако-фарбових товарів і підпалив приміщення, а після спроби зупинити його кинувся втікати. Як кажуть у поліції, чоловік уже притягався до кримінальної відповідальності раніше. Його доставили до Первомайського управління поліції.

Слідчі почали кримінальне провадження за статтями про «умисне знищення або пошкодження майна» і про «замах на вбивство». Максимальним покаранням у разі доведення вини може бути й довічне позбавлення волі, кажуть у поліції.

Мережа торговельних центрів «Епіцентр» заявила, що при умисному підпалі в Первомайську був і другий зловмисник, але він зник, його розшукують правоохоронці. За цим повідомленням, був поранений один працівник центру.

Поліція Миколаївщини, зі свого боку, заявляє: наразі інформація про те, що затриманий мав спільника, не знаходить підтвердження. Поліцейські з’ясовують мотиви скоєння і перевіряють усі ймовірні версії вчиненого злочину.