Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
29 січня 2021, Київ 15:41
Новини | Міжнародні

Бухарест: кількість жертв пожежі у лікарні зросла до 5

Принаймні 5 людей стали жертвами пожежі

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок пожежі в одній з лікарень Бухаресту, де перебували пацієнти з COVID-19, повідомляє місцева влада.

Раніше було відомо про чотирьох загиблих.

Міністр внутрішніх справ країни Луціан Боде зазначив, що тіло п’ятої жертви знайшли в одному з туалетів лікарні.

Пожежа спалахнула на першому поверсі близько 5-ї ранку за місцевим часом. За даними рятувальників, на той час у лікарні перебували близько 200 людей.

Причини займання наразі невідомі. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу.

У листопаді в румунському місті П’ятра-Нямц на північному сході країни жертвами пожежі у відділенні інтенсивної терапії стали 10 пацієнтів із COVID-19. У МОЗ країни тоді повідомили, що причиною пожежі могло стати коротке замикання в електропроводці.

В Румунії, одній із найбідніших країн Європейського союзу з населенням у 19 мільйонів людей, виявили понад 721 тисячу випадків COVID-19, 18100 людей загинули.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG