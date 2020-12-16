Парламент у першому читанні підтримав підвищення штрафів за пожежі в екосистемах

Верховна Рада 16 грудня підтримала в першому читанні законопроєкт про «посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж», який передбачає півищення штрафів за порушення правил протипожежної безпеки.

Документ підтримали 324 народних депутатів, «проти» не проголосував жоден. Законопроєкт ініціювала група депутатів, переважно від «Слуги народу».

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Наразі штрафи за порушення правил протипожежної безпеки, залежно від кваліфікації, можуть каратися штрафами в обсязі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в більшості випадків – в рази менше. У 2020 році неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 2 102 гривні.

Законопроєкт передбачає підвищення, наприклад, за порушення правил експлуатації електричних станцій і мереж – до 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 200-300 мінімумів для посадовців (зараз вона становить від одного до п’яти мінімумів для громадян, до 10 – для посадовців).

Порушення встановлених законом правил пожежної безпеки, яке зараз карається від 0,5 до семи мінімумів для громадян та від двох до 10 для посадовців, в разі ухвалення документу коштуватиме 100-200 і 200-300 мінімумів відповідно.

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Крім того, документ дозволяє посадвцям «органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку» – тобто Державної служби з надзвичайних ситуацій – складати протоколи про адміністративні правопорушення.

У 2020 році в Україні сталося кілька масштабних лісових пожеж, які призвели, поміж іншого, і до людських жертв. У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за підпал сухої трави.