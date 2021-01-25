У Харкові помер чоловік, якого врятували під час пожежі в будинку для літніх людей

У харківському хоспісі лікарні №17 помер чоловік, якого врятували під час пожежі в будинку для літніх людей.

Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан у коментарі «Суспільному» повідомила, що чоловікові було 83 роки.

«Смерть цієї людини ніяк не пов’язана з пожежею. Це дуже літня людина, яка з вересня лежала у тому закладі, потім її перевели до нас», – заявила Горбунова-Рубан.

Водночас, за словами головного лікаря лікарні №17 Дмитра Черепова, чоловікові було 80 років. Він був у стабільному стані.

«У нього були хронічні захворювання на момент доставлення до нас. Він був вже у віці. І на сьогодні ми констатуємо, що це смерть, котра настала за генетичним віком. У нього були вади з зором», – сказав Черепов.

21 січня в Харкові відбулася пожежа в будинку для літніх. Попередньо, у приватному будинку проживали 33 людей похилого віку, 15 людей загинули, 11 надається медична допомога, інших – розшукують. За два дні чотирьох підозрюваних заарештували.