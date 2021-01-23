Пожежа у Харкові: суд заарештував орендаря будинку

Київський районний суд Харкова взяв під варту на два місяці орендаря приватного будинку, де сталася смертельна пожежа, яка забрала життя 15 людей. Про це повідомляє «Суспільне».

«Матеріали кримінального провадження, на які посилається сторона обвинувачення в обґрунтування клопотання, свідчать про достатню обґрунтованість підозри Кравченку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України. Обставини ймовірного здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його безперечної причетності до інкримінованого злочину, як на те посилається сторона захисту, потребують перевірки та оцінки в сукупності з іншими доказами під час подальшого досудового розслідування», – зачитала ухвалу суддя Світлана Колесник

Підозрюваного взято під варту до 21 березня. Рішення суду може бути оскаржене протягом п’яти днів.

Захист наполягав, що провина їхнього клієнта не доведена, відсутні результати низки експертиз. Кравченко заявляв, що його справи у будинку обмежувалися виконанням низки доручень дружини.

Обвинувачення стверджує, що саме Кравченко знайшов будинок, уклав договір оренди та разом з дружиною шукав клієнтів.

Пожежа сталася вдень 21 січня. Як повідомили в уряді України, за попередньою інформацією, у приватному будинку проживали 33 людей похилого віку, 15 людей загинули, 11 надається медична допомога, інших – розшукують.

Уряд створив комісію для розслідування причин трагедії і вирішив перевірити схожі заклади по всій Україні.

Чотирьом людям, затриманим через пожежу в Харкові, повідомили про підозру.