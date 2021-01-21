ДСНС: 15 людей загинули через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові

15 людей загинули внаслідок пожежі у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, 21 січня у Харкові, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, пожежа виникла на другому поверсі будівлі і почалася о 15:03 в будівлі на вулиці Нижня Гиївська.

«О 16:14 пожежу локалізовано на площі 100 м.кв. На місці пожежі виявлено тіла 15 людей... До гасіння пожежі залучено 28 рятувальників і сім одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, дев'ятьох людей врятували – їх доправили до лікарень.

У ДСНС додали, що подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.