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22 січня 2021, Київ 21:02
Новини | Політика

Зеленський підписав указ про день жалоби в Україні 23 січня

Пожежа в харківському будинку для літніх людей. Постраждалих заносять у карету швидкої допомоги, 21 січня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про день жалоби в Україні 23 січня через трагедію в Харкові.

Відповідно до указу, у цей день на всій території України буде приспущений Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Також мають бути скасовані розважально-концертні заходи та внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Наслідки пожежі в будинку для літніх людей у Харкові (відео)
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Наслідки пожежі в будинку для літніх людей у Харкові (відео)

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«У цій страшній пожежі ми втратили 15 людей. Це були чиїсь батьки та матері, чиїсь бабусі й дідусі. Так, у них позаду було довге життя, але попереду їх точно не мала чекати така жахлива смерть. Ці люди мали право на турботу, догляд та безпеку на схилі своїх років. Щоб гідно вшанувати їхню пам’ять, завтра оголошено день трауру. Бо зайвих громадян в Україні не існує», – сказав Володимир Зеленський.

21 січня в Харкові відбулася пожежа в будинку для літніх. За даними рятувальників, загинули 15 людей.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в справі про пожежу в Харкові затримані чотири людини, слідство розглядає три версії причин інциденту.

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