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23 січня 2021, Київ 10:45
Новини | Події

В Україні сьогодні день жалоби за загиблими у Харкові

Внаслідок пожежі загинули 15 людей

В Україні суботу, 23 січня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок пожежі у Харкові.

Відповідно до указу, в цей день на всій території України буде приспущений Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Також мають бути скасовані розважально-концертні заходи та внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Наслідки пожежі в будинку для літніх людей у Харкові (відео)
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Наслідки пожежі в будинку для літніх людей у Харкові (відео)

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21 січня в Харкові відбулася пожежа в будинку для літніх. За даними рятувальників, загинули 15 людей.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в справі про пожежу в Харкові затримані чотири людини, слідство розглядає три версії причин інциденту.

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