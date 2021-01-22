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22 січня 2021, Київ 13:13
Новини | Події

23 січня в Україні оголосять жалобу за загиблими в Харкові – Зеленський

«Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні», – сказав Зеленський 22 січня в Харкові

В Україні 23 січня буде оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові, який, за даними уряду, працював без дозвільних документів.

«Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні», – сказав Зеленський 22 січня в Харкові.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в справі про пожежу в Харкові затримані чотири людини, слідство розглядає три версії причин того, що сталося.

21 січня уряд створив комісію з розслідування причин трагедії і вирішив перевірити схожі заклади по всій Україні.

У Харкові 22 січня оголошена жалоба за загиблими.

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