23 січня в Україні оголосять жалобу за загиблими в Харкові – Зеленський

В Україні 23 січня буде оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові, який, за даними уряду, працював без дозвільних документів.

«Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні», – сказав Зеленський 22 січня в Харкові.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в справі про пожежу в Харкові затримані чотири людини, слідство розглядає три версії причин того, що сталося.

21 січня уряд створив комісію з розслідування причин трагедії і вирішив перевірити схожі заклади по всій Україні.

У Харкові 22 січня оголошена жалоба за загиблими.