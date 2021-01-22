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22 січня 2021, Київ 11:39
Новини | Події

Президент Польщі висловив Зеленському співчуття через трагедію в Харкові

«Від імені польської нації та від себе я хотів би висловити своє співчуття родинам жертв та всім, хто постраждав від цієї трагедії» – президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда надіслав своєму українському колезі Володимиру Зеленському листа співчуття у зв’язку з трагічними подіями в Харкові.

«Від імені польської нації та від себе я хотів би висловити своє співчуття родинам жертв та всім, хто постраждав від цієї трагедії. У ці важкі хвилини ми приєднуємося до них у болю та молитві», – ідеться в посланні польського президента.

Пожежа сталася вдень 21 січня у приватному будинку для літніх людей. Як повідомили в уряді України, за попередньою інформацією, у будинку проживали 33 людини похилого віку, 15 людей загинули, 11 надається медична допомога, інших – розшукують.

Уряд створив комісію для розслідування причин трагедії і вирішив перевірити схожі заклади по всій Україні.

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