Президент Польщі висловив Зеленському співчуття через трагедію в Харкові

Президент Польщі Анджей Дуда надіслав своєму українському колезі Володимиру Зеленському листа співчуття у зв’язку з трагічними подіями в Харкові.

«Від імені польської нації та від себе я хотів би висловити своє співчуття родинам жертв та всім, хто постраждав від цієї трагедії. У ці важкі хвилини ми приєднуємося до них у болю та молитві», – ідеться в посланні польського президента.

Пожежа сталася вдень 21 січня у приватному будинку для літніх людей. Як повідомили в уряді України, за попередньою інформацією, у будинку проживали 33 людини похилого віку, 15 людей загинули, 11 надається медична допомога, інших – розшукують.

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