Поліція Харкова відкрила провадження через пожежу, в якій загинули 15 людей

Управління Національної поліції в Харківській області відкрило кримінальне провадження через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі поліції.

Провадження відкрили за частиною другою статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки), розповіли в поліції.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

За повідомленням ДСНС, пожежа виникла на другому поверсі будівлі і почалася о 15:03 21 січня в будівлі на вулиці Нижня Гиївська. 15 людей загинули, дев'ятьох – врятували, п'ятьох із них доправили до лікарень, йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.