Через пожежу у готелі в Одесі 2 людини загинули і ще 2 постраждали – ДСНС

В Одесі у триповерховому будинку, в приміщенні якого розташований готель, у неділю сталася пожежа, в результаті якої двоє людей загинули і ще двоє постраждали, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

«17 січня о 20:30 у Приморському районі Одеси на вул. Посмітного 10/12 сталося загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 36 квартир. О 22:05 пожежу локалізовано та о 23:51 ліквідовано на площі 1 тис. 200 м кв. Внаслідок пожежі загинуло 2 особи та постраждало 2 особи, яких госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, пожежу гасили 60 людей і 12 одиниць техніки.

Про причину загорання не повідомляється.