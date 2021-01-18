Пожежа в одеському готелі: поліція відкрила провадження і вказала на можливі причини

У Нацполіції повідомили, що за фактом пожежі у готелі в Одесі, в результаті якої дві людини загинули та кілька постраждали, відкрито кримінальне провадження.

«Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Станом на 9:00 годину встановлено, що внаслідок пожежі загинули дві людини, їх особи наразі встановлюються. До лікарні з опіками та отруєннями продуктами горіння госпіталізовано трьох людей, п’ятьом постраждалим медична допомога була надана на місці», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, наразі слідчі розглядають декілька версій причин пожежі: необережне поводження з вогнем та несправність електрообладнання.

«В рамках розпочатого кримінального провадження призначено пожежно-технічну та судово-медичні експертизи. Триває досудове розслідування», – додали правоохоронці.

Про пожежу в Одесі, у триповерховому будинку, в приміщенні якого розташований готель, стало відомо у неділю ввечері. Пожежу гасили 60 людей і 12 одиниць техніки. Двох людей врятувати не вдалося.