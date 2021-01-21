У Харкові оголосили жалобу за загиблими в пожежі у будинку для літніх людей

Міська рада Харкова повідомила про оголошення жалоби в місті 22 січня у зв’язку із пожежею в приватному будинку для літніх, внаслідок якої 15 людей загинули, ще п’ятеро – шпиталізовані.

Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, йдеться в повідомленні.

Цього дня будуть приспущені державні прапори і прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також будуть скасовані всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

За даними ДСНС, пожежа сталася вдень 21 січня. Про причину пожежі не повідомляють, але, за даними поліції, за попередньою інформацією, «саме сьогодні в цьому будинку мали ремонтувати газове обладнання, задимлення було саме в районі газового лічильника».

У поліції відкрили провадження за фактом пожежі, а також повідомили, що будинок для літніх працював без дозвільних документів.

Уряд створив комісію для розслідування причин трагедії і вирішив перевірити схожі заклади по всій Україні.