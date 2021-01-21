Пожежа в Харкові: поліція збирається затримати власницю пансіонату

Поліція збирається затримати власницю пансіонату у Харкові, внаслідок пожежі в якому загинули 15 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують», – заявив Аваков.

Він додав, що наразі відомо про загибель 15 людей та поранення ще п’яти – вони у лікарні.

«Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені у найкоротші терміни. На виконання доручення Президента України створена урядова комісія для з’ясування причин трагедії. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством», – наголосив Аваков.

За повідомленням ДСНС, пожежа виникла на другому поверсі будівлі і почалася о 15:03 21 січня в будівлі на вулиці Нижня Гиївська. 15 людей загинули, дев'ятьох – врятували, п'ятьох із них доправили до лікарень, йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Управління Національної поліції в Харківській області відкрило кримінальне провадження через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові. Провадження відкрили за частиною другою статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки), розповіли Радіо Свобода у поліції.