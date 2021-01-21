Будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, не мав документів – ДСНС

На будинок для літніх людей у Харкові, де внаслідок пожежі загинули 15 людей, не було ніяких документів, заявив під час позачергового засідання Кабінету міністрів України 21 січня голова ДСНС України Микола Чечоткін.

«За попередньою інформацією будинок, де перебували літні люди, був без жодних реєстраційних і дозвільних документів, як об’єкт з масовим перебуванням людей», – сказав Чечоткін.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна також зазначила, що заклад працював поза межами правового поля, оскільки не перебував у реєстрі з надання соціальних послуг.

Під час засідання уряд створив спеціальну комісію для розслідування причин пожежі в Харкові. Керівником комісії призначили міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Крім того, Кабінет міністрів за пропозицією голови МВС України Арсена Авакова вирішив перевірити схожі заходи у всій Україні.

За даними ДСНС, внаслідок пожежі, що виникла на другому поверсі двоповерховної будівлі вдень 21 січня в будівлі на вулиці Нижня Гиївська у Харкові, загинули 15 людей, дев'ятьох – врятували, п'ятьох із них доправили до лікарень.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що на момент початку пожежі в будинку перебували 33 людини. Вона додала, що за словами працівників цього закладу, там проживали люди віком від 25 до 90 років.

У ДСНС додали, що подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Управління Національної поліції в Харківській області відкрило кримінальне провадження за фактом виникнення пожежі.