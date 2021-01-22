Зеленський поїхав у Харків, де від пожежі в будинку для літніх загинули 15 людей

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Харкова, де 21 січня внаслідок пожежі у будинку для літніх загинули 15 людей.

Як повідомила пресслужба голови держави, Зеленський відвідає місце трагедії і заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням її причин.

Також президент проведе нараду, присвячену механізмам запобігання подібним надзвичайним ситуаціям, йдеться в повідомленні.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в справі про пожежу в Харкові затримані чотири людини, слідство розглядає три версії причин того, що сталося.

21 січня уряд створив комісію з розслідування причин трагедії і вирішив перевірити схожі заклади по всій Україні.

У Харкові 22 січня оголошена жалоба за загиблими.