Затриманим через пожежу в Харкові повідомили про підозру – Офіс генпрокурора

Чотирьом людям, затриманим через пожежу в Харкові, повідомили про підозру, заявляє Офіс генерального прокурора 22 січня.

Згідно з повідомленням, їх підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей. В разі визнання винними ця кваліфікація передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.

Серед підозрюваних: власник будинку, який його здавав під пансіонат, орендар і його дружина-керівниця закладу, а також фактичний адміністратор.

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«За даними слідства, орендар будинку і його дружина – засновники громадської організації, мета якої – сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів. Вартість перебування в пансіонаті оцінювалась у середньому в 15 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше 22 січня генеральна прокурорка заявила про затримання чотирьох осіб через пожежу в пансіонаті для літніх людей у Харкові.

21 січня в Харкові відбулася пожежа в будинку для літніх. За даними рятувальників, загинули 15 людей. Володимир Зеленський оголосив23 січня днем жалоби за загиблими.