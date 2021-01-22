Президент України Володимир Зеленський хоче створити реєстр будинків для літніх людей, повідомив Офіс президента.

«Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації», – сказав Зеленський.

Під час наради з президентом представники правоохоронних органів виявили 32 установи, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежних та 218 літніх людей, що потребують догляду.

21 січня в Харкові відбулася пожежа в будинку для літніх. За даними рятувальників, загинули 15 людей.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в справі про пожежу в Харкові затримані чотири людини, слідство розглядає три версії причин інциденту.

23 січня в Україні оголосили день жалоби за загиблими.