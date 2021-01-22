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22 січня 2021, Київ 21:04
Новини | Події

Зеленський хоче створити реєстр будинків для літніх людей

Пожежа в харківському будинку для літніх людей. Рятувальники гасять пожежу, 21 січня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський хоче створити реєстр будинків для літніх людей, повідомив Офіс президента.

«Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації», – сказав Зеленський.

Під час наради з президентом представники правоохоронних органів виявили 32 установи, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежних та 218 літніх людей, що потребують догляду.

21 січня в Харкові відбулася пожежа в будинку для літніх. За даними рятувальників, загинули 15 людей.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в справі про пожежу в Харкові затримані чотири людини, слідство розглядає три версії причин інциденту.

23 січня в Україні оголосили день жалоби за загиблими.

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