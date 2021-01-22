Переговори радників лідерів країн «нормандської четвірки» перенесли через трагедію в Харкові – ОПУ

Відеоконференцію політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка повинна була відбутися 22 січня, перенесли через трагедію в Харкові. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода прессекретар керівника Офісу президента Дарина Заріна.

«Дзвінок дійсно перенесений, попередньо – на 27 січня. За нашої ініціативи через трагедію у Харкові», – заявила Заріна.

За її словами, до такого рішення сторони перемовин поставилися з розумінням.

Остання зустріч політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки» відбулася 12 січня у Берліні.

За повідомленням сайту президента України, консультації тривали понад шість годин, сторони обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих очільниками Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі у грудні 2019 року.

«Зокрема, сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер. Усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей», – ідеться в повідомленні.

21 січня в Харкові відбулася пожежа в будинку для літніх. За даними рятувальників, загинули 15 людей.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в справі про пожежу в Харкові затримані чотири людини, слідство розглядає три версії причин того, що сталося.

23 січня в Україні оголосили день жалоби за загиблими.